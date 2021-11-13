В Госдуме раскритиковали закон о QR-кодах: «Электронный концлагерь»

Депутаты Госдумы из фракции КПРФ обрушились на законопроект о QR-кодах, назвав его «санитарным переворотом» в законодательстве, «санитарной деспотией» и «электронным концлагерем». Они задались вопросом: есть ли QR-код у Голиковой, Мишустина и Путина?

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Так, глава комитета по делам женщин Нина Останина в своем Telegram-канале раскритиковала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что QR-код «должен стать таким же документом, как паспорт».

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«А, может, госпожа Голикова, это всё полумеры? Может, вообще отменить паспорта, если есть такой удобный инструмент, как QR-коды? А заодно и Конституцию окончательно отменить, все равно никто на нее внимания уже не обращает?» - написала Останина.

Она отметила, что «эти дамы и господа не успокоятся, пока не получат должный отпор» и задалась «риторическим вопросом на засыпку»: «а у президента, у премьера, у самой Голиковой есть QR-коды?»

Нелицеприятно высказался об инициаторах QR-законов еще один парламентарий от КПРФ - заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества Сергей Обухов, его заявление приведено на сайте партии.

«Уже сейчас ясно, что налицо попытка «санитарного переворота», – отметил он.

По его словам, ранее председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин предупредил, «что не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

«И вот, в законопроектах правительства, внесенных к ночи в пятницу в Госдуму, усматривается именно такой подход – отмена и умаление прав и свобод человека и гражданина под предлогом борьбы с коронавирусом. Заметим, что еще пару дней назад после локдауна нам сообщалось, что ситуация улучшилась, и вот новый правительственный кульбит: нам рассказывают о чрезвычайности положения в связи с пандемией», - отметил Обухов.

Он добавил, что правительство в своих «санитарных законопроектах» пошло еще дальше.

«Налицо «санитарный переворот» в законодательстве. А это прямой путь к «санитарной деспотии» и «электронному концлагерю», - считает депутат.