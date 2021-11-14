Более 216,9 млн тестов на коронавирус провели в России

Более 216,9 млн исследований на коронавирус проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».
«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 216,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 631 тыс. тестов на коронавирус», - говорится в сообщении. Отмечается, что под медицинским наблюдением в целом по России остается 1 млн 951 тыс. 709 человек.
Ранее «Радио 1» сообщило о том, что в подмосковную Кубинку для лечения больных COVID-19 направят еще 230 военных медиков.