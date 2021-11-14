Более 216,9 млн тестов на коронавирус провели в России

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 216,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 631 тыс. тестов на коронавирус», - говорится в сообщении. Отмечается, что под медицинским наблюдением в целом по России остается 1 млн 951 тыс. 709 человек.