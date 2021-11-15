Самой красивой женщиной мира признали многодетную россиянку

Многодетная россиянка из Санкт-Петербурга Ксения Давыдова стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. Top of the World 2021. Она стала самой красивой замужней женщиной мира.
Мать троих детей смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.
Ксения — специалист по связям с общественностью. Отмечается, что она ведет активную общественную жизнь, а также — организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию.
Кроме того она выступает амбассадором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Петербурга, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
В августе Анна Филиппова из Кузбасса стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2021». В конкурсе приняли участие 23 мамы со всей страны, которые получили официальные титулы в своих регионах. При этом среди них было немало многодетных матерей. К примеру, у участницы из Ейска Ирины Папковой — пятеро детей, у самой победительницы, Анны Филипповой, — трое.