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Многодетная мать из России признана самой красивой в мире

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад

Многодетная россиянка из Санкт-Петербурга Ксения Давыдова стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. Top of the World 2021. Она стала самой красивой замужней женщиной мира.

Самой красивой женщиной мира признали многодетную россиянку
Фото: kagantsevphoto/davydova_govorit/instagram.comkagantsevphoto/davydova_govorit/instagram.com

Мать троих детей смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.

Ксения — специалист по связям с общественностью. Отмечается, что она ведет активную общественную жизнь, а также — организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию.

Кроме того она выступает амбассадором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Петербурга, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В августе Анна Филиппова из Кузбасса стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2021». В конкурсе приняли участие 23 мамы со всей страны, которые получили официальные титулы в своих регионах. При этом среди них было немало многодетных матерей. К примеру, у участницы из Ейска Ирины Папковой — пятеро детей, у самой победительницы, Анны Филипповой, — трое.

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