Самой красивой женщиной мира признали многодетную россиянку

Многодетная россиянка из Санкт-Петербурга Ксения Давыдова стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. Top of the World 2021. Она стала самой красивой замужней женщиной мира.

Фото: kagantsevphoto/davydova_govorit/instagram.com kagantsevphoto/davydova_govorit/instagram.com

Мать троих детей смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.

Ксения — специалист по связям с общественностью. Отмечается, что она ведет активную общественную жизнь, а также — организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию.

Кроме того она выступает амбассадором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Петербурга, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».