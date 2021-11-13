Россиянам раскрыли, как получить новый QR-код

«Исходя из логики законопроектов и данных властными структурами пояснений, действующие сейчас QR-коды и сертификаты, имеющие региональный статус, будут автоматически заменяться в информсистемах на сертификаты нового образца. Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые не будут действовать, по крайней мере как „пропуска“ куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.