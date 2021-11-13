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Россиянам раскрыли, как получить новый QR-код

Ura.Ru
3 часа назад

Получить справку нового образца о вакцинации, заболевания коронавирусом или медотвод можно будет на портале Госуслуг, в МФЦ и в других учреждениях. По данным источника, сертификат можно будет получить в отделениях «Почты России».

Россиянам раскрыли, как получить новый QR-код
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Исходя из логики законопроектов и данных властными структурами пояснений, действующие сейчас QR-коды и сертификаты, имеющие региональный статус, будут автоматически заменяться в информсистемах на сертификаты нового образца. Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые не будут действовать, по крайней мере как „пропуска“ куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

QR-коды нового образца начнут выдавать Госуслуги и МФЦ

Отмечается, что сейчас сертификаты активны год.

«Не исключено, что срок будет уменьшен по одной или по нескольким категориям — это будет зависеть от рекомендаций экспертов о необходимости ревакцинации. Так, в правительстве РФ ссылаются на рекомендации ВОЗ прививаться раз в полгода», — уточняет агентство.

Ведомство предлагает ревакцинироваться вакциной «Спутник Лайт».

Ранее URA.RU писало о том, что в октябре—ноябре жители разных российских регионов жаловались, что в пунктах вакцинации исчез «Спутник Лайт». Препаратом интересовались те, кто хотел быстро получить QR-код или опасался увеличения побочных явлений от двухкомпонентной вакцины.

Общество,ВОЗ,Почта России,Правительство РФ,
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