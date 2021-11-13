Эксперт озвучила прогноз по заболеваемости COVID-19 к Новому году

Заболеваемость коронавирусной инфекцией может снизиться к Новому году, в частности из-за роста охвата вакцинацией. Об этом ТАСС рассказала врач-инфекционист Светлана Ищенко.

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"Я думаю, что да [снизится к Новому году]. Сейчас более положительно люди относятся к вакцинации, охват больше", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ищенко напомнила, что в среднем циклы подъема и спада заболеваемости вирусными инфекциями длятся около трех месяцев.

Врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с ТАСС отметил, что те, кто не вакцинирован, будут защищены только при условии коллективного иммунитета на уровне 80-90%.

"Если 80%, а лучше 90% населения будет вакцинировано, вирус не будет иметь свободное хождение в популяции. В этом случае и те, кто не вакцинирован, будут в определенной степени защищен", - сказал он.