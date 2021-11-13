В конкурс «Мисс мира» вернули дефиле в бикини

Организаторы «Мисс мира» вернули в конкурс дефиле в бикини. Эксперты полагают, что эта мера была предпринята в связи с падением числа просмотров проекта. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

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По информации издания, в ближайшее время пройдет шоу Top Model. Одним из этапов станет показ пляжной одежды на берегу, поделились организаторы проекта. Эксперты считают, что самую сексуальную часть конкурса было решено вернуть, так как число просмотров «Мисс мира» упало.

Руководители конкурса приняли решение исключить дефиле в бикини из программы в 2014 году. Директор американского этапа конкурса Крис Уилмер позже объяснил это решение тем, что поклонники «Мисс мира» хотели видеть внутренний мир участниц, а не только красивое тело. Организаторов также тревожила социальная составляющая проекта, ведь «Мисс мира» — это скорее посол мира, а не королева красоты.