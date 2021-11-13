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QR-коды нового образца начнут выдавать Госуслуги и МФЦ

Елена Прошина
52 минуты назад

Получить QR-код сертификата о прохождении вакцинации, выздоровлении от COVID-19 или получении медицинского отвода теперь возможно на сайте государственных услуг, в МФЦ или в других учреждениях. В настоящее время также идут переговоры с «Почтой России», пишет «Коммерсантъ».

QR-коды нового образца начнут выдавать Госуслуги и МФЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, действующие сейчас сертификаты и QR-коды россиян с региональным статусом будут автоматически заменяться на сертификаты нового образца в информационных системах.

Документ старого образца в бумажном виде будет считаться недействительным — он не обеспечит гражданину пропуск куда-либо. Бумажные сертификаты нового образца можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах.

Также Министерство здравоохранения теперь имеет полномочия определять срок действия QR-кодов для разных категорий россиян. Он будет разниться в зависимости от того, переболел ли гражданин коронавирусом или вакцинировался. Уточняется, что срок действия сертификатов могут сократить с года. Минздрав РФ рекомендует всем россиянам проходить повторную вакцинацию через полгода после первичной или перенесенной болезни.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что при введении QR-кодов в транспорте и общественных местах на территории России будет объявлен переходный период. Он продлится до 1 февраля 2022 года.

Общество,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,Почта России,
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