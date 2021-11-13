Переходный период для вакцинации установили в России

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России до 1 февраля будет действовать переходный период, который предоставит людям время сделать прививку от COVID-19 и получить QR-код. Затем использование сертификатов в полном объеме вступит в силу, пишут РИА Новости.

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По словам Голиковой, Россия в настоящее время достигла недостаточных показателей коллективного иммунитета — 50%. Власти рассчитывают, что к лету этот показатель удастся увеличить до 80%. Уточняется, что правила по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.

В Государственную Думу внесли проекты поправок об использования QR-кодов. Россияне, которые переболели или привились от COVID-19 и получили QR-код, смогут посещать массовые мероприятия, кафе и рестораны, культурные организации, а также места розничной торговли. Помимо этого законопроект предоставит возможность людям, у которых есть медицинский отвод от вакцинации, также находиться в общественных местах. Нововведения не затронут аптек и магазинов, где продаются товары первой необходимости.

Меры о QR-кодах из-за COVID-19 не коснутся несовершеннолетних. Известно, что QR-код о вакцинации потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет.