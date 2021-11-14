В Москве простились с Виктором Коклюшкиным

В клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве прошла церемония прощания с писателем-сатириком и эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным, сообщает РИА «Новости».
Почтить память Коклюшкина пришли члены семьи, а также его многочисленные друзья и коллеги.
Коклюшкин скончался на 76-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Он окончил издательско-полиграфический техникум, а впоследствии — Высшие театральные курсы ГИТИСа. За свою жизнь Коклюшкин сменил множество профессий, но свое призвание нашел в литературном труде.
В 1969 году он опубликовал свои первые юмористические рассказы в «Литературной газете», а уже в 1980-м начал писать тексты для эстрады. Наиболее известные его монологи были исполнены Евгением Петросяном, Владимиром Винокуром, Кларой Новиковой, Еленой Степаненко, Ефимом Шифриным и другими артистами. Помимо юмористических зарисовок, он также писал книги и сценарии к телепередачам и фильмам. Широкую популярность среди зрителей Коклюшкин получил благодаря шоу «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и «Смеяться разрешается».