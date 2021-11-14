В Москве простились с Виктором Коклюшкиным

В клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве прошла церемония прощания с писателем-сатириком и эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным, сообщает РИА «Новости».

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Почтить память Коклюшкина пришли члены семьи, а также его многочисленные друзья и коллеги.

Коклюшкин скончался на 76-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Он окончил издательско-полиграфический техникум, а впоследствии — Высшие театральные курсы ГИТИСа. За свою жизнь Коклюшкин сменил множество профессий, но свое призвание нашел в литературном труде.