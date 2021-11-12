Врач сообщил единственную причину медотвода от вакцинации

Нежелательная тяжелая реакция на конкретный препарат может быть единственной причиной медотвода от вакцинации. Об этом заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
«Медотвод может быть только один - это реакция на конкретную вакцину. Если, например, ввели некую вакцину векторную, на нее была тяжелая реакция, то эту вакцину, только ее, не стоит дальше применять», - сказал Жемчугов.
В этом случае необходимо прививаться другой вакциной, подчеркнул специалист.
Он отметил, что все остальные противопоказания являются «временными, частными».
Жемчугов призвал прививаться людей с множественными хроническими заболеваниями, поскольку для них COVID-19 особенно опасен.
«Их нужно в первую очередь вакцинировать, но тут должен вмешиваться лечащий врач по основному заболеванию, определять график вакцинации и вид вакцины», - отметил иммунолог.