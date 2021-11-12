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Врач назвал единственную причину медотвода от вакцинации

Вероника Полынина
9 минут назад

Нежелательная тяжелая реакция на конкретный препарат может быть единственной причиной медотвода от вакцинации. Об этом заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Врач сообщил единственную причину медотвода от вакцинации
Фото: ТАССТАСС

«Медотвод может быть только один - это реакция на конкретную вакцину. Если, например, ввели некую вакцину векторную, на нее была тяжелая реакция, то эту вакцину, только ее, не стоит дальше применять», - сказал Жемчугов.

В этом случае необходимо прививаться другой вакциной, подчеркнул специалист.

Он отметил, что все остальные противопоказания являются «временными, частными».

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Жемчугов призвал прививаться людей с множественными хроническими заболеваниями, поскольку для них COVID-19 особенно опасен.

«Их нужно в первую очередь вакцинировать, но тут должен вмешиваться лечащий врач по основному заболеванию, определять график вакцинации и вид вакцины», - отметил иммунолог.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 в России обязательной. По его словам, для победы над коронавирусом необходимо, чтобы прививку сделали 70-75% населения России.
Общество,Владислав Жемчугов,Александр Гинцбург,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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