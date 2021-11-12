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В России зарегистрировали препарат от COVID

Елена Прошина
28 минут назад

Первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса «Арепливир» прошел регистрацию в России и до конца 2021 года начнет поступать в стационары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика «Промомед».

В России зарегистрировали препарат от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат "Арепливир" с действующим веществом фавипиравир получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой "Промомед" ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», — приводит «ТАСС» ответ пресс-службы компании.

Информацию о регистрации «Арепливира» также подтверждает государственный реестр лекарственных препаратов.

С конца сентября в продажу в Москве данный препарат поступил в форме таблеток. Согласно словам председателя совета директоров «Промомеда» Петра Белого, которые приводит «АиФ», за все время его применения при лечении коронавируса ни один пациент не погиб и не попал на ИВЛ. Стоимость одной упаковки на 40 таблеток составляет чуть более 12 тысяч рублей.

Общество,Аргументы и Факты,ИТАР-ТАСС,
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