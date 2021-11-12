В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Россиян обяжут сдавать ПЦР-тесты для возвращения на родину

Елена Прошина
1 час назад

Граждане РФ, купившие билеты до даты, устанавливающей обязательные QR-коды на транспорте, могут вернуться в Россию по ПЦР-тесту, сообщается в пояснительной записке к законопроекту о введении QR-кодов, который внесен в Госдуму.

Россиян обяжут сдавать ПЦР-тесты для возвращения на родину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в документе, по решению правительства РФ будет установлена дата, начиная с которой граждане смогут пользоваться услугами авиационного и железнодорожного транспорта при наличии документов, подтверждающих вакцинацию против коронавируса, медотвод или перенесенное заболевание.

«Для граждан Российской Федерации, купивших билеты до этой даты и возвращающихся в Российскую Федерацию в отсутствии такой документации, предъявляют отрицательный результат исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции», - говорится в пояснительной записке.

Также результат ПЦР-теста будут предъявлять иностранцы.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах, таких, как кафе, рестораны, объекты культуры и непродовольственные магазины. Предполагается, что нормы вступят в силу с 1 февраля 2022 года. До этого для посещения перечисленных объектов можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. С 1 февраля такая возможность будет только у россиян, имеющих медотвод. Ограничения не коснутся продуктовых магазинов и аптек.

Общество,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители