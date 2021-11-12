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Домогаров назвал дату возвращения на сцену

Газета.Ru
35 минут назад

Александр Домогаров, на прошлой неделе сообщивший о своей болезни, обрадовал поклонников новостью о скором выходе на сцену.

Домогаров назвал дату возвращения на сцену
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает «Пятый канал».

В Instagram актер сделал анонс предстоящего спектакля со своим участием и пригласил на него зрителей.

«Ричард III» 14 ноября состоится! Пожалуйста, мои дорогие, не верьте разным слухам! Театр Моссовета ждет и надеется, что зал будет полон, как и до злосчастной отмены. Приходите, ждем вас, наши дорогие зрители!» — написал в своем аккаунте Домогаров.

Подписчики обрадовались позитивной новости и в комментариях пожелали актеру скорейшего выздоровления.

6 ноября Домогаров сообщил подписчикам о своей болезни, однако, какой именно недуг его сразил, не уточнил.

Общество,Александр Домогаров,
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