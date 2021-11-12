Домогаров назвал дату возвращения на сцену

«Ричард III» 14 ноября состоится! Пожалуйста, мои дорогие, не верьте разным слухам! Театр Моссовета ждет и надеется, что зал будет полон, как и до злосчастной отмены. Приходите, ждем вас, наши дорогие зрители!» — написал в своем аккаунте Домогаров.