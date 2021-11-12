В России зарегистрировали первый препарат для лечения COVID

В России зарегистрировали «Арепливир» — первый отечественный препарат, предназначенный для лечения COVID-19. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика — ГК «Промомед».

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«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании подчеркнули, что препарат поступит в больницы всех регионов России до конца года.

Отмечается, что ГК «Промомед» таким образом ответил на «острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19».