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В России построят 300 гостиниц в рамках нацпроекта по туризму

Российская Газета
23 минуты назад

В Доме Правительства состоялось совещание по реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" под председательством вице-премьеров Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.

В России построят 300 гостиниц в рамках нацпроекта по туризму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Путешествия внутри страны набирают популярность, но для комфортного размещения людей в регионах не хватает гостиниц разной ценовой категории, - заявил Дмитрий Чернышенко. - В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мы планируем реализовать порядка 600 инфраструктурных проектов, в том числе построить 300 новых гостиниц".

Корпорация "Туризм.РФ" уже заключила соглашения с рядом регионов, началась разработка мастер-планов. Это позволит в целом оценить туристический потенциал территории и обеспечить комплексный подход к ее развитию. Также корпорация активно привлекает частных инвесторов к созданию мест притяжения путешественников. До конца года они должны заключить соглашения о создании 50 инфраструктурных проектов.

Марат Хуснуллин отметил необходимость совместной работы с регионами: "Мы сформируем новый светофор конкретно по объектам туристической инфраструктуры и будем выносить эти вопросы на штаб, это позволит нам видеть объективную картинку по реализации мероприятий нацпроекта во всех регионах".

Также в ходе совещания представители Ростуризма и Росавтодора выступили с докладами о создании дорожной инфраструктуры к туристическим объектам.

Общество,Дмитрий Чернышенко,Марат Хуснуллин,Ростуризм,
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