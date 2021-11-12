В России построят 300 гостиниц в рамках нацпроекта по туризму

В Доме Правительства состоялось совещание по реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" под председательством вице-премьеров Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.

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"Путешествия внутри страны набирают популярность, но для комфортного размещения людей в регионах не хватает гостиниц разной ценовой категории, - заявил Дмитрий Чернышенко. - В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мы планируем реализовать порядка 600 инфраструктурных проектов, в том числе построить 300 новых гостиниц".

Корпорация "Туризм.РФ" уже заключила соглашения с рядом регионов, началась разработка мастер-планов. Это позволит в целом оценить туристический потенциал территории и обеспечить комплексный подход к ее развитию. Также корпорация активно привлекает частных инвесторов к созданию мест притяжения путешественников. До конца года они должны заключить соглашения о создании 50 инфраструктурных проектов.

Марат Хуснуллин отметил необходимость совместной работы с регионами: "Мы сформируем новый светофор конкретно по объектам туристической инфраструктуры и будем выносить эти вопросы на штаб, это позволит нам видеть объективную картинку по реализации мероприятий нацпроекта во всех регионах".