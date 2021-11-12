Роспотребнадзор получил новые полномочия

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила о предоставлении Роспотребнадзору новых полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».
Речь идет о предоставлении главным санитарным врачам регионов возможности самостоятельного принятия решений о введении антиковидных ограничений, если губернаторы выразят несогласие с ними и не предоставят обоснований.
В правительстве планируют добиться коллективного иммунитета в 80% до лета 2022 года, пишет «Говорит Москва».
Новые полномочия также получил Минздрав России. Ведомство сможет определять срок действия QR-кодов отдельно для привитых и отдельно для переболевших коронавирусом граждан.