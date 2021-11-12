Роспотребнадзор получил новые полномочия

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Речь идет о предоставлении главным санитарным врачам регионов возможности самостоятельного принятия решений о введении антиковидных ограничений, если губернаторы выразят несогласие с ними и не предоставят обоснований.

В правительстве планируют добиться коллективного иммунитета в 80% до лета 2022 года, пишет «Говорит Москва».