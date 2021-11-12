Пациент скончался после шутки врача

Минздрав Алтайского края проводит проверку информации по факту шутки врача, которая могла привести к гибели пациента. Сообщается, что врач барнаульской больницы якобы предложил пациенту отрезать ноги, а потом застрелиться, после чего мужчина отказался от госпитализации и умер, пишет РИА Новости .

Информацию о случившемся опубликовали в соцсетях. Дочь пациента заявила, что мужчина попал в барнаульскую горбольницу скорой медицинской помощи с болью в животе и обратился к врачу с жалобой на ощущение онемения ног. Во время обхода доктор решил пошутить и ответил ему, что придется ноги ампутировать, а потом он может застрелиться. Дочь погибшего утверждает, что шутку отец воспринял буквально, подписал отказ от госпитализации, а позже скончался.