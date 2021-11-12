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Голикова приравняла сертификат вакцинации по важности к паспорту

Елена Прошина
21 минуту назад

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от COVID-19 должен стать таким же документом, как паспорт. Ее слова приводит ТАСС.

Голикова приравняла сертификат вакцинации по важности к паспорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», — сказала Голикова.

Она отметила, что коллективный иммунитет должен быть достигнуть «в кратчайшие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в России».

На сегодняшний день, согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, полную вакцинацию в стране прошли почти 58 млн человек. Коллективный иммунитет на данный момент составляет 49%.

Общество,Татьяна Голикова,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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