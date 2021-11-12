Голикова приравняла сертификат вакцинации по важности к паспорту

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от COVID-19 должен стать таким же документом, как паспорт. Ее слова приводит ТАСС.
«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», — сказала Голикова.
Она отметила, что коллективный иммунитет должен быть достигнуть «в кратчайшие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в России».
На сегодняшний день, согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, полную вакцинацию в стране прошли почти 58 млн человек. Коллективный иммунитет на данный момент составляет 49%.