Режиссер Найшуллер получил угрозы от православных активистов

Режиссер Илья Найшуллер получал угрозы от православных активистов после анонса на «ТВ-3» нового телесезона проекта «Карамора» о связи династии Романовых с вампирами. Об этом сообщила русская служба BBC.

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Изначально по сюжету проекта все короли и цари мира, в том числе причисленные к лику святых Романовы, являлись кровопийцами.

Однако после анонса Илье Найшуллеру стали писать оскорбления и угрозы со словами: «Как ты смеешь, жидовская морда, посягать на великое!». Режиссер подтвердил данную информацию, но добавил, что «не придавал им серьезного значения».

В итоге сценарий, как и его формат, проекта решили переделать. В сентябре 2019 года сообщили, что проект станет полнометражной картиной. На место режиссера назначили игравшего в сериале главного героя Данилу Козловского. Вампирами по новому сюжету сделали царскую охрану и дворянство.