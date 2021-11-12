Большой театр заплатит матери погибшего на сцене артиста

Большой Театр согласился выплатить матери погибшего на его сцене актера Евгения Кулеша его зарплату за сентябрь. Театр также возместит все подтвержденные расходы на похороны актера — в сумме его матери выплатят чуть более миллиона рублей, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на ее адвоката Андрея Алешкина.

Фото: ВКонтакте @kulya_1983 ВКонтакте @kulya_1983

В то же время столичная трудовая инспекция ведет переговоры касательно дополнительных социальных гарантий, которые полагаются матери Кулеша.

Отмечается, что театр должен был выплатить ей невостребованную зарплату актера раньше, однако не сделал этого. Согласно документу за подписью директора Большого Владимира Урина, за выплатой средств никто не обращался.

В свою очередь адвокат Алешкин утверждает, что театр пытался «замять» это произошедшее всеми силами, выставляя актера виновником собственной гибели. Он подчеркнул, что неизвестные личности даже звонили матери актера с угрозами в попытке вынудить женщину остановить расследование причин его смерти.

При этом, уточняется, что в случае, если театр признают виновным в случившемся — проблем у его администрации будет очень много.

Звездный адвокат был решителен в стремлении заставить Большой театр заплатить и добился желаемого — матери погибшего актера заплатили довольно крупную сумму.