При отказе от прививки против COVID-19 россияне рискуют получить административный штраф, но вряд ли им грозит уголовное наказание. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил юрист, директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов.

«Я не думаю, что за это будет уголовное наказание — это просто бессмысленно, это не настолько значительное нарушение», — считает он.

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По словам юриста, в данном случае возможно применение пункта 1 статьи 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), согласно которому на граждан может быть возложен штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Он предположил, что сумма штрафа в среднем составит 5 тысяч рублей.

Юсуфов добавил, что за подделку QR-кода, других официальных документов о вакцинации или использование чужого кода уже может грозить уголовное наказание. Ранее он объяснял, что в России существует уголовная ответственность за подделку любого официального документа, который предоставляет какие-либо права или освобождает от обязанностей (статья 327 УК). За продажу несуществующих QR-кодов можно получить наказание по статье о мошенничестве (159 УК).

11 ноября РБК со ссылкой на источник сообщил, что правительство России разработало два законопроекта, определяющих порядок введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Предполагается, что будет введено подтверждение иммунизации граждан при посещении кафе и ресторанов, а также поездов и самолетов. До 1 февраля 2022 года вместо кода можно будет предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом, но после этой даты он будет действителен только со справкой о медотводе.

Оперативный штаб подтвердил разработку соответствующих законопроектов и уточнил, что об их внесении в Госдуму сообщат дополнительно.

Персональная информация о человеке, чьи данные попали в базу покупателей справок о вакцинации, стоит на черном рынке всего около 30-40 рублей. При этом и покупателю, и продавцу поддельного сертификата грозит уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения. Поэтому купивших фейковые сертификаты людей могут попытаться шантажировать мошенники.

Персональные данные россиян, купивших поддельные справки о вакцинации от коронавируса и «нужные» результаты ПЦР-тестов, размещены в даркнете. Об этом в пятницу, 12 ноября, пишет газета «Коммерсантъ». В базе содержится информация о более чем 500 тыс. человек – все они проживают в Московском регионе.

Сведения о гражданах, которые якобы покупали поддельные справки о прохождении вакцинации, начали продавать на теневых форумах и в Telegram-каналах.

База из 1 тыс. строк стоит $120 (около 8,5 тыс. руб.) и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства «клиента», а также дату получения сертификата.

В ней также содержатся данные ОМС граждан, а стоимость информации об одном человеке составляет около 30–40 рублей.

По оценкам экспертов, такая база могла быть собрана на сервисах по продаже фейковых справок, которые запущены именно для этих целей и дальнейшего шантажа пользователей.

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«Попавшим в базу гражданам может грозить уголовная ответственность — приобретение поддельного сертификата о вакцинации наказывается по ч. 3 ст. 327 УК РФ – «Подделка документов». Максимальное наказание для покупателей составляет до одного года лишения свободы. Для продавцов – до двух лет, поскольку их действия квалифицируются по ч. 1 той же статьи, в которой предусматривается ответственность за изготовление и сбыт поддельных документов», — пояснила «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

Продажи поддельных сертификатов о прививках начали расти на фоне постепенного открытия границ в мае и отпускного сезона, а затем — в период нового локдауна в ноябре. Предлагающие незаконную услугу сайты появляются практически каждый день.

«Неудивительно, что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов», — отметил основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян.

Преступники могут предлагать услуги по удалению персональных данных из этой базы, а также создавать ресурсы, где граждане смогут проверить свои сведения на предмет их наличия в уже утекших базах.

«Наивно полагать, что злоумышленники будут внимательно относиться к вашим персональным данным, если вы обратились за нелегальной услугой», — констатирует директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

«Покаяться и сделать настоящую прививку»

В Госдуме ранее предложили объявить «амнистию» для купивших сертификаты о вакцинации от коронавируса. Зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что среди них найдутся те, кто захочет сделать прививку, поэтому не стоит наказывать таких людей.

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«Им нужно дать определенный срок в течение двух недель, может быть месяца, чтобы они пришли, покаялись и сделали прививку уже настоящую. Это правильно. Не надо людей наказывать, каждый своим руководствовался принципом, или боязнью, или еще что-то, или авось пронесет», — полагает он.

С 8 ноября в России начал действовать новый единый стандарт сертификатов о вакцинации против COVID-19. В обновленной версии несколько изменений: теперь сертификат содержит более полную информацию о владельце, включая паспортные данные, СНИЛС и полис ОМС.

Появился также раздел, в котором указаны сведения о наличии возможных противопоказаний к иммунизации. Там отражается статус и срок противопоказаний и наименование медицинской организации, выносившей это решение.

Кто покупает справки

В Москве приобрести поддельный сертификат о вакцинации можно за 12 тыс. рублей. Эту сумму на условиях анонимности «Газете.Ru» назвала одна из сотрудниц кредитно-финансового учреждения. Женщина призналась, что липовая справка помогла ей получить премию на работе, размер которой в несколько раз превысил расходы на «покупку».

На одном из мошеннических сайтов от имени несуществующей «Федеральной организации по борьбе с COVID-19» обещают правительственные выплаты — для их начисления якобы достаточно ввести данные получателя и все реквизиты банковской карты, включая CVV-код.

Другая жительница столицы сообщила «Газете.Ru», что ей предложили оформить поддельный сертификат о вакцинации в ближайшей поликлинике по месту жительства.

«Мы привились. А ты?!»

Пользуется широким спросом соответствующая услуга и за пределами Москвы, в том числе – и в медицинских кругах. На этой неделе стало известно, что доцент Омского государственного медуниверситета Ольга Широкова, которая в конце октября скончалась от коронавируса, подделала сертификат о вакцинации.

«Работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти подлинность этих документов не была подтверждена», — пояснил проректор вуза Николай Николаев, отвечая на вопросы студентов в соцсетях.

Портрет умершего преподавателя ранее разместили в ОмГМУ на коллаже «Мы привились. А ты?!» После сведений о поддельном сертификате фотографию женщины убрали оттуда.

Выявить тех, кто купил поддельный сертификат, поможет тест, разработанный в Центре им. Гамалеи. Директор научного учреждения Александр Гинцбург сообщил «Известиям», что зачастую пациенты в критическом состоянии все же признаются, что не вакцинировались, а покупали фейковые справки. По его словам, их доля в реанимациях составляет до 80%.

Слив в даркнет личных данных обладателей фальшивых справок о вакцинации объясняется желанием киберпреступников получить дополнительный заработок. О причинах этого в интервью «Известиям» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Понятное дело, что люди, которые оформляют липовые справки, заинтересованы в других видах заработка, поэтому один из вариантов — это перепродавать данные, которые они стали собирать с людей, которые сами добровольно отдают их для оформления документов», — сказал Ульянов.

Глава аналитического центра добавил, что те сведения, которые передал мошенникам покупатель поддельной справки, могут всплывать в даркнете или использоваться против человека. По мнению Ульянова, это риск, к которому должны быть готовы все нарушители.

«Когда речь идет о совершении противоправных действий, оформлении левых разрешений, справок, QR-кодов, это правонарушение, преследуется по закону. В этом случае человек очень сильно рискует», — рассказал Ульянов.

Сотрудники Group-IB нашли в Telegram-каналах, соцсетях и даркнете более трёх тысяч объявлений о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19 с занесением на портал госуслуг и созданием QR-кодов. Об этом заявили в пресс-службе компании, передаёт ТАСС. В компании уверены, что введение QR-кодов на транспорте, при посещении общепита и торговых центров может вызвать рост нелегальной торговли.

<...> сейчас довольно много комбо-предложений: сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал, что уже подразумевает генерацию QR-кода. Подобных объявлений в Telegram-каналах, на теневых форумах и в соцсетях специалисты Group-IB обнаружили более трёх тысяч, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что стоимость фальшивых QR-кодов с проведением через государственные сервисы в среднем достигает четырёх тысяч рублей. Кроме того, существует практика, при которой код ведёт проверяющего на поддельный сайт государственного сервиса, в таком случае фальшивка стоит 2,5 тысячи рублей. При этом в Group-UB зафиксировали больше предложений QR-кодов, ведущих на реальный государственный сервис.

В ЯНАО для получения справки о медотводе от вакцины против COVID-19, необходимо иметь тяжелую аллергическую реакцию, индивидуальную непереносимость компонентов вакцины или инфекционное заболевание. Об этом URA.RU сообщил Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев.

«Основания для отвода у взрослых: временное — острый период другого инфекционного (вирусного или бактериального) заболевания или обострения хронического заболевания. Постоянные: это тяжелые аллергические реакции в анамнезе и индивидуальная непереносимость компонентов вакцины», — сообщает URA.RU Сергей Токарев.

Наличие антител не является основанием для медицинского отвода.

«Согласно порядку вакцинации взрослого населения, в настоящее время не является наличие антител для медотвода. Мы ориентируемся на сроки предшествующего заболевания или первичной вакцинации (через шесть месяцев)», — добавил Сергей Токарев.