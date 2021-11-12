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Греф прокомментировал «Игру в кальмара» и недетский контент

Мария Иванова
12 минут назад

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о своих впечатлениях от «Игры в кальмара», посоветовал минимизировать контакты детей с гаджетами до шести-семит лет и призвал создать механизмы, которые по-настоящему защитят детей от вредного контента. Об этом сообщает ТАСС.

Греф прокомментировал «Игру в кальмара» и недетский контент
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Греф выступил в качестве эксперта в первой серии научно-популярного сериала об искусственном интеллекте, выходящего на Киностудии имени Горького. Премьера приурочена к 180-летию Сбербанка и Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021, которую банк проводит 10 - 12 ноября.

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По мнению Грефа, в начальной школе избежать взаимодействия детей с ИИ уже не получится, но необходимо ограничивать количество контактов и контролировать их качество.

«Начиная уже со средней школы контакты могут быть более регулярными, но контентный анализ должен быть, на мой взгляд, очень жестким», - подчеркнул он.

В качестве примера Греф привел один из самых популярных сейчас сериалов - «Игру в кальмара».

«Спросите у детей: кто его не видел? Я боюсь, что в популяции взрослых вы найдете значительно больше людей, чем среди школьников, причем школьников уже средних и младших классов, которые бы его не посмотрели», - отметил он.

Глава Сбербанка подчеркнул, что для просмотра сериала на Netflix необходим доступ к сервису, но дети с легкостью обходят эту проблему и находят серии «Игры в кальмара» на других ресурсах.

«Мои дети сознались, что они посмотрели все девять серий, и после этого я стал смотреть его. Я посмотрел только несколько серий «Игры в кальмара» и смотрел через призму просмотра его детьми. Мне кажется, нужно очень серьезно думать, как такой взрослый контент не должен попадать детям», - отметил Греф.

Он назвал «Игру в кальмара» талантливейшей работой, но подчеркнул, что дети могут тяжело переносить подобный контент. В то же время Греф отметил, что запретами проблему не решить.

«Ограничение не должно быть только надписью. Нужно создавать механизмы, делать так, чтобы реально дети не получали доступ к подобному контенту», - сказал он.

Также Греф выступил против насильственного лишения детей гаджетов - это может привести к психологической травме: психологи говорят, что у современного ребенка существует цифровое «я», в котором гаджет является его нативным органом.

Общество,Герман Греф,Netflix,Сбербанк России,
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