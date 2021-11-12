Ростуризм исключил из реестра греческого туроператора-должника

Ростуризм исключил туроператора Mouzenidis Travel из единого федерального реестра. Как отметила глава ведомства Зарина Догузова, такая мера позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат, сообщает РИА Новости.

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«При этом, мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача — сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены», — отметила Догузова.

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Всего из реестра исключили все пять юридических лиц Mouzenidis Travel — «Музендидис Трэвел Екатеринбург», «Музенидис Трэвел-СПб» и «МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ — Ростов-на-Дону» (были застрахованы на 10 млн рублей каждая), «Музендис Трэвел» (страховка на 50 млн рублей) и «Музенидис Интур» (страховка на 500 тысяч рублей). Все организации были клиентами страховой компании «ТИТ».

Как отметили в Российском союзе туриндустрии в беседе с РИА Новости, никаких реальных компенсаций отечественным туристам ждать не приходится — при общей сумме подтвержденного долга в 18 млн евро сумма финансовых гарантий составляет всего 80,5 млн рублей.

«Обычно в такой ситуации деньги делятся поровну на всех, кто подаст заявки, либо в процентах от стоимости тура. Но, в любом случае, это будут символические деньги. Порой туристы за такими суммами не приходят, потому что надо заполнить очень много бумаг, чтобы получить даже 2 тысячи рублей», — отметили в союзе.

Напомним, что Mouzenidis Travel был крупнейшим туроператором, отправлявшим туристов в Грецию. Проблемы у компании возникли после того, как в марте в Москве умер ее основатель Борис Музенидис. Через некоторое время управляющая компания холдинга в Греции объявила о временной приостановке операций из-за проблем с передачей наследства, а оплаченные россиянами за туры 18 млн евро были переведены в центральный офис, после чего «пропали».