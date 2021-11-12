В России создадут вакцину от африканской чумы свиней

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минобрнауки и РАН разработать вакцину от африканской чумы свиней (АЧС) для сельскохозяйственных животных до 2024 года. Об этом она заявила в ходе заседания противоэпизоотической комиссии, сообщает пресс-служба вице-премьера.

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От науки ждут прорыва, без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства <...> Прошу Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку и внедрение действенной вакцины от АЧС для сельхозживотных, — сказала Абрамченко.

Она отметила, что сроки разработки вакцины переносятся ежегодно, при этом готовы соответствующие документы, финансирование и координация, участия в проекте ожидают предприниматели.

Абрамченко назвала африканскую чуму свиней, ящур и другие заболевания животных основными угрозами для развития животноводства и ветеринарной безопасности. По данным пресс-службы вице-премьера, в РФ выявлено 112 инфицированных АЧС объектов разведения домашних свиней в 38 субъектах. Данное заболевание также выявлено у диких кабанов в 19 субъектах.

Ранее генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв сообщил, что африканская чума свиней стала одной из причин подорожания свинины с начала 2021 года почти на 13%. По его словам, серьёзный фон образовался в Тверской, Курской, Тамбовской областях. Вспышки также фиксируются в Брянской, Псковской, Белгородской и других областях.