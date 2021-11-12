Россиянам посоветовали искать работу рядом с домом

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин рекомендовал россиянам искать работу рядом с домом. Такое предложение он высказал в ответ на инициативу депутата Государственной думы от «Единой России» Виталия Милонова сократить рабочий день на один час в зимнее время (с 15 ноября по 28 февраля) «за счет включения времени езды до рабочего места», сообщает News.ru.
«Отрицательно отношусь к этой инициативе. Выбирайте работу ближе к дому или что-то ещё. Но это неправильно. Восьмичасовой рабочий день, всё. Не вижу разницы, летом или зимой [долго ехать на работу]. Летом свои причины, весной свои причины. Распутица и так далее, каждый раз можно что-то придумать. Я поддерживать такое предложение или такой законопроект, конечно, не буду. Ищите работу ближе к дому, если не устраивает работа, что так далеко ездить. Ну, это ваши проблемы. Ищите рядом», — пояснил Алехин.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил уменьшить рабочий день на один час в зимнее время. По его словам, этот шаг даст возможность поднять трудовую дисциплину и повысить мотивацию сотрудников.
Милонов подчеркнул, что время поездки до работы работодатели не учитывают и не засчитывается в трудовые часы. По его словам, граждане фактически тратят на работу 10–11 часов вместо положенных восьми.