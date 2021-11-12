Россиянам посоветовали искать работу рядом с домом

«Отрицательно отношусь к этой инициативе. Выбирайте работу ближе к дому или что-то ещё. Но это неправильно. Восьмичасовой рабочий день, всё. Не вижу разницы, летом или зимой [долго ехать на работу]. Летом свои причины, весной свои причины. Распутица и так далее, каждый раз можно что-то придумать. Я поддерживать такое предложение или такой законопроект, конечно, не буду. Ищите работу ближе к дому, если не устраивает работа, что так далеко ездить. Ну, это ваши проблемы. Ищите рядом», — пояснил Алехин.