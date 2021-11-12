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Россиянам посоветовали искать работу рядом с домом

Елена Прошина
22 минуты назад

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин рекомендовал россиянам искать работу рядом с домом. Такое предложение он высказал в ответ на инициативу депутата Государственной думы от «Единой России» Виталия Милонова сократить рабочий день на один час в зимнее время (с 15 ноября по 28 февраля) «за счет включения времени езды до рабочего места», сообщает News.ru.

Россиянам посоветовали искать работу рядом с домом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отрицательно отношусь к этой инициативе. Выбирайте работу ближе к дому или что-то ещё. Но это неправильно. Восьмичасовой рабочий день, всё. Не вижу разницы, летом или зимой [долго ехать на работу]. Летом свои причины, весной свои причины. Распутица и так далее, каждый раз можно что-то придумать. Я поддерживать такое предложение или такой законопроект, конечно, не буду. Ищите работу ближе к дому, если не устраивает работа, что так далеко ездить. Ну, это ваши проблемы. Ищите рядом», — пояснил Алехин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил уменьшить рабочий день на один час в зимнее время. По его словам, этот шаг даст возможность поднять трудовую дисциплину и повысить мотивацию сотрудников.

Милонов подчеркнул, что время поездки до работы работодатели не учитывают и не засчитывается в трудовые часы. По его словам, граждане фактически тратят на работу 10–11 часов вместо положенных восьми.

Общество,Андрей Алехин,Виталий Милонов,Единая Россия,Госдума,
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