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Назван срок одобрения «Спутника V» в Европе

Елена Прошина
52 минуты назад

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может одобрить российскую вакцину «Спутник V» сразу после того, как ее признают в ВОЗ. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает газета «Известия».

Назван срок одобрения «Спутника V» в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил эксперт, существующие пока что задержки с одобрением российского препарата могут быть связаны с различными стандартами в производстве.

«Вакцины сейчас производятся по так называемой "надлежащей производственной практике". Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве и делают соответствующие замечания. Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать», — объяснил Альтштейн.

При этом у стран западной Европы и США «несколько иной уровень биотехнологий», отметил эксперт, а потому они не признают не только российские вакцины, но и китайские препараты.

Альтштейн обратил внимание, что у большинства западных организаций нет претензий к качеству «Спутника V», а 70 государств уже зарегистрировали вакцину. Согласно оценке научного журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%.

Напомним, что в октябре возобновился процесс одобрения ВОЗ российской вакцины. Ожидается, что организация внесет «Спутник V» в реестр одобренных для экстренного применения препаратов до конца этого года.

Общество,Анатолий Альтштейн,ВОЗ,газета "Известия",
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