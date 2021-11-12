В России нашли замену мигрантам

«Говорят, русские не хотят работать. Не верю. Поток мигрантов налажен, миллионы людей сюда приезжают, а у нас есть какие-то организации, которые пытались организовать набор в регионах России? Я об этом не слышал», — заявил Фадеев. Глава СПЧ считает, что компании создают социальное напряжение, нанимая миллионы приезжих.

Правительство ожидает рекордного за 25 лет прироста мигрантов на 398 тысяч человек по итогам 2021 года. Последний раз миграционный прирост превышал 400 тысяч в 1996 году. В 2020 году прошлом году показатель составил 106 тысяч.

В середине сентября уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов заявил, что пенсионеры могут решить проблему нехватки иностранной рабочей силы. По его словам, пенсионеры хотят работать и готовы заменить мигрантов, но не делают этого, чтобы сохранить индексацию пенсий.