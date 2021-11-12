Первый регион России будет выдавать QR-коды невакцинированным

Глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, это поможет переболевшим получить QR-код, сообщает пресс-служба главы региона.

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Николаев заявил, что соответствующий механизм необходимо запустить в течение недели, это позволит обеспечить безопасность, а также «соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», передает РИА «Новости».

Руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина пояснила, что решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это уже формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител.

При этом на федеральном портале Госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.