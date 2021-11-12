Пока вы в маске: опасное заболевание научилось маскироваться под COVID-19

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Выявлена опасная болезнь, которую можно спутать с COVID-19

Мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр, имеет симптомы, схожие как с сезонными инфекциями, так и с COVID-19. Об этом сообщает Sabah. В публикации отмечается, что главное отличие мононуклеоза от других инфекционных заболеваний — увеличение лимфатических узлов. Кроме этого, среди симптомов выделяются отек миндалин, поражения печени и селезенки. "На фоне распространения COVID-19 диагностировать мононуклеоз непросто. Отличие можно понять по увеличению лимфатических узлов, миндалин, печени и селезенки", — говорится в публикации. Издание подчеркивает, что мононуклеоз развивается относительно медленно. Среди симптомов выделяются жар, боль в голе, ломота, слабость, сыпь и лимфатический отек.

В России решат вопрос получения QR-кодов для переболевших без обращения к врачу

В России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов, передает РИА Новости. По словам Леонова, не все граждане с антителами к COVID имеют возможность получить QR-код, поэтому мера будет актуальна для тех, кто переболел бессимптомно, не обращался за помощью к врачам и для тех, кто привился иностранными вакцинами.

Гинцбург расскрыл необходимый уровень антител для борбы с дельта-штаммом

Для того победы над дельта-штаммом коронавируса необходимо поддерживать высокий уровень антител в крови. Об этом РИА Новости рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что «дельта» опаснее предшествующих штаммов, в том числе «уханьского». Поэтому, отметил врач, и ревакцинироваться нужно чаще. По словам Гинцбурга, если при распространении старых штаммов достаточно было делать повторную прививку полтора-два раза в год, то сейчас нужно делать это чаще.«Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с дельта-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови», — пояснил медик.

Россия представила ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов

Россия в ближайшее время подаст официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских COVID-сертификатов. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК). «Представители ЕК провели в октябре техническое совещание с российскими властями, чтобы объяснить процесс принятия решения об эквивалентности сертификатов. Россия подтвердила свое обязательство присоединиться к системе EUDCC (система цифровых COVID-сертификатов Евросоюза, EU Digital COVID Certificate - прим. ред.) и объявила о своем намерении в ближайшее время подать официальную заявку», - цитирует газета «Известия» пресс-службу ЕК.

Вирусолог рассказал, когда Россия победит COVID-19