В российском регионе решили запретить продажу алкоголя без QR-кода

Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя без подтверждающего факт вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания QR-кода. Об этом в пятницу, 12 ноября, со ссылкой на оперштаб российского региона пишет Znak.

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Уточняется, что инициатива принадлежит уральскому ресторатору Евгению Урюпину. Именно он предложил местному правительству ввести такую систему.

Урюпин полагает, что это ускорит процесс вакцинации в Свердловской области. По его мнению, эта мера может быть гораздо эффективнее, чем QR-коды в общепите.