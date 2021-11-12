Пока вы спали: НАТО у границ РФ и прорыв Украины в Азовское море

Фото: ТАСС ТАСС

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НАТО оценивает Причерноморье как район боевых действий

Минобороны России фиксирует резкий рост активности самолетов-разведчиков стран НАТО в Черноморском регионе. При этом в фокусе внимания натовской разведки уже не Крым, а Кубань и северокавказское побережье, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что США изучают регион как вероятный район боевых действий на фоне напряженной ситуации в Донбассе.

Украина задумала прорыв в Азовское море

На фоне усиления активности стран НАТО в Черноморском регионе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о том, что «правительство Украины одобрило предложение Минобороны о передислокации ряда военных частей и судов ВМС страны из Черного моря в Азовское». Об этом пишет «Независимая газета».

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия даст «отпор любому в любое время и в любом месте». А бывший глава «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош призвал своих сторонников «быть готовыми к защите государства».

В России резко выросло число мошеннических сайтов с QR-кодами

Эксперты по информбезопасности, на фоне сообщений о введении пропускных режимов в транспорте, зафиксировали резкий рост числа объявлений и сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов. Об этом пишут «Известия».

По данным BI.ZONE, стоимость QR-кода в Сети составляет от 5 до 15 тысяч рублей. В «Лаборатории Касперского» средней ценой считают 7 тысяч рублей. При этом юристы напомнили, что и покупателям, и продавцам фальшивых QR-кодов грозит уголовная ответственность.

Что стоит за сообщениями о санкциях «Аэрофлоту»?

В ЕС планируют расширить санкционный пакет против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. При этом появились данные о применении санкций и к российскому «Аэрофлоту», который якобы причастен к перевозке беженцев с Ближнего Востока. В авиакомпании отвергли обвинения, пишут «Известия».

Эксперты, комментируя ситуацию, назвали информацию о вероятном введении санкций против «Аэрофлота» блефом для того, чтобы проверить реакцию российской стороны, а также попыткой заставить Россию «надавить» на Белоруссию.

Франция укажет России место в Африке

Сегодня в Париже пройдет встреча Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ) на уровне глав МИД и обороны России и Франции. Основным вопросом повестки саммита могут стать действия России в Сахело-Сахарском регионе, в частности в Мали. Об этом сообщает «Независимая газета».