В России начались рейды по проверке QR-кодов

В России начались рейды по проверке сотрудников организаций, которые сверяют QR-коды на входе в кафе и магазины. Как рассказали в сюжете в новом выпуске новостей в эфире Первого канала, подобные акции состоялись в Башкирии и Краснодарском крае.

В некоторых заведениях администраторы на входе жаловались, что не могут проверить QR-код из-за того, что на телефоне не загружались программы для их проверки. Один из таких случаев произошел в Уфе — участник рейда показал проверяющей код из под упаковки от мебели, а та не смогла проверить его из-за нерабочего приложения.

На первый раз нарушителей ждет предупреждение, а после — штрафные санкции. Однако, как отмечают проверяющие, сейчас люди стали спокойнее относиться к требованию предъявить QR-код и проблем с ними возникает все меньше.