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Самые снежные города России

Александр Котлеткин
40 минут назад

Аналитики «Яндекс.Погоды» изучили данные метеонаблюдений за последние десять лет и составили список самых снежных городов-миллионников России. Об этом сообщает РБК.

Челябинск — 181 см
1/15 Челябинск — 181 см
Фото: ТАСС
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Пермь — 143 см
2/15 Пермь — 143 см
Фото: ТАСС
Нижний Новгород — 126 см
3/15 Нижний Новгород — 126 см
Фото: ТАСС
Уфа — 120 см
4/15 Уфа — 120 см
Фото: depositphotos.com
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Екатеринбург — 118 см
5/15 Екатеринбург — 118 см
Фото: ТАСС
Казань — 118 см
6/15 Казань — 118 см
Фото: РИА Новости
Москва — 114 см
7/15 Москва — 114 см
Фото: ТАСС
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Самара — 114 см
8/15 Самара — 114 см
Фото: Администрация города Самара
Красноярск — 114 см
9/15 Красноярск — 114 см
Фото: depositphotos.com
Новосибирск — 110 см
10/15 Новосибирск — 110 см
Фото: depositphotos.com
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Омск — 100 см
11/15 Омск — 100 см
Фото: depositphotos.com
Воронеж — 97 см
12/15 Воронеж — 97 см
Фото: depositphotos.com
Санкт-Петербург — 86 см
13/15 Санкт-Петербург — 86 см
Фото: ТАСС
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Волгоград — 66 см
14/15 Волгоград — 66 см
Фото: ТАСС
Ростов-на-Дону — 46 см
15/15 Ростов-на-Дону — 46 см
Фото: depositphotos.com

Оказалось, что зимней столицей страны стал Челябинск. В среднем там выпадает более 180 см снег в год. Следом за ним идут Пермь — 143 см, Нижний Новгород — 126 см, Уфа — 120 см, Екатеринбург — 118 см и Казань — 118 см. Столица России город Москва поделила 7 место в зимнем рейтинге с Самарой и Красноярском – 114 см снега в год. Замыкают список Новосибирск — 110 см, Омск — 100 см, Воронеж — 97 см, Санкт-Петербург — 86 см и Волгоград — 66 см. А самым малоснежным городом-миллионником оказался Ростов-на-Дону. За зиму высота снежного покрова составляет всего 46 см.

Раньше всех снег видят жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска (вторая половина сентября). Позже всех зима наступает в Волгограде и Ростове-на-Дону (ноябрь).

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