Самые снежные города России

Аналитики «Яндекс.Погоды» изучили данные метеонаблюдений за последние десять лет и составили список самых снежных городов-миллионников России . Об этом сообщает РБК.

Оказалось, что зимней столицей страны стал Челябинск. В среднем там выпадает более 180 см снег в год. Следом за ним идут Пермь — 143 см, Нижний Новгород — 126 см, Уфа — 120 см, Екатеринбург — 118 см и Казань — 118 см. Столица России город Москва поделила 7 место в зимнем рейтинге с Самарой и Красноярском – 114 см снега в год. Замыкают список Новосибирск — 110 см, Омск — 100 см, Воронеж — 97 см, Санкт-Петербург — 86 см и Волгоград — 66 см. А самым малоснежным городом-миллионником оказался Ростов-на-Дону. За зиму высота снежного покрова составляет всего 46 см.