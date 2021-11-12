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ВОЗ анонсировала скорую встречу по «Спутнику V»

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
46 минут назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести встречу по российской вакцине «Спутник V» на следующей неделе, сообщил в пятницу помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

ВОЗ анонсировала скорую встречу по «Спутнику V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы находимся в диалоге с заявителем и российским правительством, надеемся провести встречу [по вакцине] на следующей неделе», – цитирует ТАСС Симао.

По ее словам, ВОЗ «по-прежнему надеется получить полное досье по «Спутнику V».

«У нас есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства, нам также нужна некоторая дополнительная информация», – заявила Симао.

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ.

Ранее в Кремле заявили о скорой регистрации «Спутника V» в Европе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.

Ранее в EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.

Общество,Анатолий Альтштейн,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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