Вирусолог предсказал бесконечную вакцинацию от COVID

Жителям России, как и гражданам остальных стран, придется делать прививки от коронавирусной инфекции продолжительное время, даже после окончания глобальной пандемии. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости.

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«Вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся. Надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — заявил эксперт.

Несмотря на все это, вирусолог выразил надежду, что с пандемией Россия справится в следующем году.

«Я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет», — добавил он.

Альтштейн также отметил, что сейчас во всем мире доминирует именно дельта-штамм коронавируса. Причиной регулярных мутаций он назвал особенность размножения вируса — при делении у него неточно копируются геномы, что вызывает появление новых разновидностей.