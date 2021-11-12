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Сократить рабочий день с 15 ноября предложили в Госдуме

Елена Прошина
29 минут назад

В осенне-зимний период в России необходимо сократить рабочий день на один час, сообщает RT на русском со ссылкой на письмо депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес министра труда РФ Антона Котякова.

Сократить рабочий день с 15 ноября предложили в Госдуме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считает народный избранник, необходимо сократить восьмичасовой рабочий день на период с 15 ноября по 28 февраля за счёт включения времени езды до рабочего места на один час. Милонов уверен, что это будет способствовать поднятию трудовой дисциплины среди россиян, повысит мотивацию работников и продемонстрирует социальную направленность государства.

Депутат также отметил, что климат в России, особенно в осенний и зимний период, препятствует высокой эффективности труда. Причина тому — короткий световой день, холод и осадки. В совокупности эти факторы влияют на эмоциональное состояние граждан, понижают их трудовую ответственность и негативно влияют на здоровье.

«Время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Выходит, что фактически сограждане работают 10—11 часов вместо положенных восьми», — отметил парламентарий.

Как сообщалось ранее, половина российских граждан тратит на работу 40-50 часов в неделю, при этом 39% участников исследования хотели бы сократить рабочие часы для достижения баланса между личной жизнью и трудовой деятельностью.

Общество,Антон Котяков,Виталий Милонов,Госдума,RT на русском,
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