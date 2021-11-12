Сократить рабочий день с 15 ноября предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в осенне-зимний период в России сократить рабочий день на один час. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

«Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счёт включения времени езды до рабочего места на один час», — говорится в обращении депутата.

Милонов также отметил, что климат в стране, особенно в осенний и зимний период, препятствует высокой эффективности труда. По его мнению, короткий световой день, холод и осадки влияют на эмоциональное состояние граждан, понижают их трудовую ответственность и негативно влияют на здоровье.