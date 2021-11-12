В России увеличилась материнская смертность

«При этом мы видим, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции выросла материнская смертность в этом году в три раза по сравнению с предыдущим. Это были невакцинированные женщины. В группе риска находятся те, кто страдает от сахарного диабета, ожирения, заболеваний легких и почек. Для них прививка остается настоящим спасением жизни», — рассказал Шмаков.