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В Объединении автоперевозчиков оценили идею QR-кодов на транспорте

Елена Прошина
1 час назад

Директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова считает, что введение QR-кодов на транспорте негативно скажется на развитии междугородных перевозок и будет способствовать развитию нелегальных поездок, пишет News.ru.

В Объединении автоперевозчиков оценили идею QR-кодов на транспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, введение QR-кодов на транспорте даст «зеленый» свет нелегалам, таким как «таксисты-бомбилы» и клиенты сервиса BlaBlaCar.

«Если человеку нужно попасть в другой регион, он поедет на BlaBlaCar. <...> Cервис не просто будет процветать, мы французской компании сделаем многомиллионную прибыль. Акции компании вырастут за счет того, что объемы перевозок BlaBlaCar скаканут до невероятных масштабов», - уверена Ракулова.

Она отметила, что междугородние перевозки в стране и так умерли. У предпринимателей нет денег, чтобы обновлять автопарк, а введение QR-кодов отнимет у них последних клиентов.

Ракулова также сообщила, что в настоящее время водители на междугородних рейсах контактируют с пассажирами по минимуму, оставляя для безопасности пустыми передние места.

В случае введения QR-кодов водитель будет общаться с каждым пассажиром, так как больше проверять QR-код будет некому. Кроме того, проверка у каждого пассажира QR-кода и паспорта отнимет много времени.

Ранее сообщалось об инициативе правительства ввести QR-коды на междугородных и международных рейсах в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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