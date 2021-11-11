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В РПЦ признали грехом прием противозачаточных таблеток

Lenta.ruиещё 5
2 часа назад

Русская православная церковь (РПЦ) считает использование противозачаточных таблеток грехом, в котором верующим необходимо каяться. Такое заявление сделал председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью телеканалу RTVI, его цитирует РИА Новости.

В РПЦ признали грехом прием противозачаточных таблеток
Фото: Regis Duvignau / ReutersRegis Duvignau / Reuters

«Да, [противозачаточная таблетка считается грехом]. Если женщина [которая ее приняла] считает себя человеком религиозным, она должна это осознать, прийти и покаяться», — пояснил он.

Кроме того, Легойда подчеркнул, что с точки зрения РПЦ и любой религиозной организации, аборт является убийством, кроме случаев по медицинским показателям. «Это формулировка: когда мы понимаем, что плод не выживет на 200 процентов», — отметил он.

Представитель РПЦ также заявил, что традиционные религии России никогда не согласятся признать аборты. По его словам, на сегодня это официальная позиция церкви. «Мы не ведем войну против — я бы сказал, что церковь выступает за, за жизнь», — сказал Легойда.

В июле в РПЦ предложили запретить аборты женщинам с доходом выше прожиточного минимума. Кроме того, священники предложили законодательно закрепить требование об обязательных ультразвуковых исследованиях (УЗИ) и прослушивании сердцебиения плода для женщин, которые хотят сделать аборт.

Общество,Владимир Легойда,РПЦ,РИА Новости,
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