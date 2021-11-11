Что такое QR-код и как его получить

QR-код: Где нужен и как получить

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В России обсуждается возможность введения QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Что такое QR-код и где уже работает эта система, разбирался Rambler.

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Что такое QR-код

QR-код - двухмерный штрихкод, изначально разработанный для автомобильной промышленности Японии. Состоит из черных квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом фоне. Он позволяет быстрого распознать информацию с помощью любой оптической камеры, например, на мобильном телефоне. В QR-код можно «вшить» любую информацию, в том числе данные о вакцинации, перенесенном заболевании и любую другую.

Когда впервые в России ввели QR-коды

Впервые QR-коды были введены в Москве весной 2020 года указом мэра столицы. Они требовались для поездок на личном или общественном транспорте в условиях режима самоизоляции. Также в Москве летом 2021 года вводились QR-коды для посещения предприятий общепита, а также на массовых мероприятиях с численностью не более 500 человек. Они действовали около трех недель и были отменены с 19 июля в соответствии с указом мэра Москвы. Аналогичные меры действовали в Подмосковье.

Где сейчас нужен QR-код в Москве и Санкт-Петербурге

В настоящее время региональные власти могут сами вводить QR-коды в соответствии с санэпидситуацией.

В Москве QR-код нужен для посещения музеев, театров и массовых мероприятий (более 500 человек).

В Санкт-Петербурге QR-код необходим для посещения конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. Также QR-код необходим для посещения музеев, цирков и театров, кинотеатров, санаториев, пансионатов, гостиниц и других объектов санаторно-курортного лечения.

С 15 ноября QR-код необходимо предъявлять для посещения фитнес-клубов, бассейнов, развлекательных заведений и церемоний бракосочетания. С 1 декабря без QR-кода не пустят в заведения общепита и в розничные магазины.

Исключения составят заведения общепита на вокзалах и в аэропортах, аптеки, АЗС, продовольственные магазины и магазины товаров первой необходимости, производственные столовые, магазины без торгового зала, сообщила администрация Санкт-Петербурга.

В Москве россияне и иностранцы могут получить QR-код вакцинированного, переболевшего или получившего отрицательный результат ПЦР-теста на официальном сайте мэра столицы.

Жители Северной столицы старше 60 лет могут предъявить QR-код на бумажном носителе. Другие возрастные категории должны предъявлять QR-код, который находится в их личном кабинете на Госуслугах или в мобильном приложении «Госуслуги Стопкоронавирус». Его можно сохранить в PDF-формате или сделать скриншот, сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Перспективы использования QR-кодов

Власти в связи с ухудшением ситуации с пандемией рассматривают возможность введения QR-кодов для подтверждения иммунитета к коронавирусной инфекции при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах, пишет РБК со ссылкой компетентные на источники.

Подготовку соответствующих законопроектов подтвердил оперштаб.

Один из законопроектов предполагает, что в рамках антиковидных мер QR-коды о прививке, перенесенном заболевании, или медотвод от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом нужны будут для посещения массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли.

При этом до 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля это будет возможно только для получивших медотвод от прививки.

Предполагается, что QR-коды не потребуются в общественном транспорте, аптеках, продуктовой рознице и магазинах с товарами первой необходимости.