Выявлена связь между нарушениями дыханиями и смертностью от COVID

«Мы выяснили, что гипоксия запускает провоспалительные цитокины и способствует репликации вируса. Недавние результаты также свидетельствуют о том, что снижение содержания кислорода в крови связано с повышенными маркерами воспаления, т. е. более высоким количеством лейкоцитов, нейтрофилов, уровнями D-димера и С-реактивного белка при COVID-19. Таким образом, можно точно сказать, что прогрессирующая гипоксия способна выступать в качестве усилителя коронавируса», — говорится в статье.