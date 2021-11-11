Выявлена связь между нарушениями дыханиями и смертностью от COVID

Врачи из Кливлендского медицинского центра в США обнаружили связь между нарушениями дыхания во сне, риском тяжелого течения COVID-19 и последующей смерти от него. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Networks.
Специалисты изучили медицинские записи 5402 пациентов клиники, сообщающих о нарушениях сна. Коронавирусом переболели более 1000 человек из них. После учета в исследовании таких факторов риска, как ожирение, сердечно-легочные заболевания, рак и курение медики установили, что нарушения дыхания во сне на 31% увеличивают вероятность тяжелого течения COVID-19 и смерти от него.
«Мы выяснили, что гипоксия запускает провоспалительные цитокины и способствует репликации вируса. Недавние результаты также свидетельствуют о том, что снижение содержания кислорода в крови связано с повышенными маркерами воспаления, т. е. более высоким количеством лейкоцитов, нейтрофилов, уровнями D-димера и С-реактивного белка при COVID-19. Таким образом, можно точно сказать, что прогрессирующая гипоксия способна выступать в качестве усилителя коронавируса», — говорится в статье.
Связи между нарушениями сна и повышенными шансами заражения SARS-CoV-2 медики не установили.