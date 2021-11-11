Генпрокуратура попросила ликвидировать «Мемориал»

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с иском о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом).

Правозащитный центр «Мемориал» был создан в 1991 году на основе одноименной инициативной группы, занимавшейся увековечиванием памяти жертв политических репрессий. В настоящее время центр ведет правозащитную и историко-просветительскую деятельность. В рамках правозащитной работы «Мемориал» занимается, в частности, исследованием нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в зонах массовых конфликтов, оказанием правовой помощи беженцам и вынужденным переселенцам.