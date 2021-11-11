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Генпрокуратура попросила ликвидировать «Мемориал»

Вероника Полынина
1 час назад

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с иском о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом).

Генпрокуратура попросила ликвидировать «Мемориал»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает ТАСС, Генпрокуратура требует ликвидировать «Мемориал» «за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах».

Судебное заседание по иску намечено на 25 ноября.

Правозащитный центр «Мемориал» был создан в 1991 году на основе одноименной инициативной группы, занимавшейся увековечиванием памяти жертв политических репрессий. В настоящее время центр ведет правозащитную и историко-просветительскую деятельность. В рамках правозащитной работы «Мемориал» занимается, в частности, исследованием нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в зонах массовых конфликтов, оказанием правовой помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

В мае 2013 года ПЦ «Мемориал» был признан «иностранным агентом». Организация неоднократно подвергалась штрафам за нарушение правил деятельности иноагентов в стране.

Общество,Мемориал,Генпрокуратура РФ,
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