Генпрокуратура попросила ликвидировать «Мемориал»

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с иском о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом).
Как сообщает ТАСС, Генпрокуратура требует ликвидировать «Мемориал» «за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах».
Судебное заседание по иску намечено на 25 ноября.
Правозащитный центр «Мемориал» был создан в 1991 году на основе одноименной инициативной группы, занимавшейся увековечиванием памяти жертв политических репрессий. В настоящее время центр ведет правозащитную и историко-просветительскую деятельность. В рамках правозащитной работы «Мемориал» занимается, в частности, исследованием нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в зонах массовых конфликтов, оказанием правовой помощи беженцам и вынужденным переселенцам.
В мае 2013 года ПЦ «Мемориал» был признан «иностранным агентом». Организация неоднократно подвергалась штрафам за нарушение правил деятельности иноагентов в стране.