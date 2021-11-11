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В РФ появилась новая услуга — вызов священника в «красную зону»

Ura.Ru
22 минуты назад

В России появилась новая услуга для граждан. Теперь в «красную зону» COVID-больницы можно вызвать священника.

В РПЦ россиянам предложили новую услугу из-за коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О намерении пригласить священника в больницу доверенному лицу больного необходимо уведомить лечащего врача, который и принимает решение об обеспечении допуска духовенства в „красную зону“», — говорится в сообщении Казанской епархии РПЦ.

В епархии уточняют, что священники, которых пускают в «красную зону», ознакомлены с правилами поведения там.

«Священник может причастить больных, находящихся в сознании. Пациентов находящихся в коматозном состоянии можно соборовать кратким чином», — пояснили в епархии.

Заявки на посещение священником «красной зоны» принимаются по номерам специальной горячей линии.

Общество,РПЦ,
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