В РПЦ россиянам предложили новую услугу из-за коронавируса

В России появилась новая услуга для граждан. Теперь в «красную зону» COVID-больницы можно вызвать священника.
«О намерении пригласить священника в больницу доверенному лицу больного необходимо уведомить лечащего врача, который и принимает решение об обеспечении допуска духовенства в „красную зону“», — говорится в сообщении Казанской епархии РПЦ.
В епархии уточняют, что священники, которых пускают в «красную зону», ознакомлены с правилами поведения там.
«Священник может причастить больных, находящихся в сознании. Пациентов находящихся в коматозном состоянии можно соборовать кратким чином», — пояснили в епархии.
Заявки на посещение священником «красной зоны» принимаются по номерам специальной горячей линии.