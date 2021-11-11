Вирусолог оценил необходимость введения QR-кодов на транспорте и в кафе

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что введение QR-кодов на транспорте, в магазинах и кафе было бы правильным решением. В разговоре с «Пятым каналом» он выразил мнение, что создание неудобных условий жизни для непривитых — способ мотивировать их к вакцинации.
«Трудно уже говорить о каком-то проценте, надо привить все то население, которое может быть привито. И QR-коды, как некое неудобство для не вакцинированных, в этом смысле оправданы. И наоборот, тут явное поощрение тех, кто вакцинировался. Это правильный путь. Я думаю, это увеличит количество людей, которые вакцинируются», — сказал эксперт.
Альтштейн отметил, что городской транспорт — одно из главных мест, где люди заражаются коронавирусом, однако введение там QR-кодов может парализовать город. Однако в международном и междугородним транспорте, а также кафе, они просто необходимы.
«Люди, которые не привились, пусть сидят на месте», — подчеркивает Альтштейн.
Также вирусолог заявил, что все работники сферы услуг должны привиться в обязательном порядке. Это же касается и людей старше 60 лет, так как именно в этой категории граждан наибольшая смертность — среди них вакцинацию должны пройти как минимум 90%.