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Вирусолог оценил необходимость введения QR-кодов на транспорте и в кафе

Елена Прошина
6 минут назад

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что введение QR-кодов на транспорте, в магазинах и кафе было бы правильным решением. В разговоре с «Пятым каналом» он выразил мнение, что создание неудобных условий жизни для непривитых — способ мотивировать их к вакцинации.

Вирусолог оценил необходимость введения QR-кодов на транспорте и в кафе
Фото: ТАССТАСС

«Трудно уже говорить о каком-то проценте, надо привить все то население, которое может быть привито. И QR-коды, как некое неудобство для не вакцинированных, в этом смысле оправданы. И наоборот, тут явное поощрение тех, кто вакцинировался. Это правильный путь. Я думаю, это увеличит количество людей, которые вакцинируются», — сказал эксперт.

Альтштейн отметил, что городской транспорт — одно из главных мест, где люди заражаются коронавирусом, однако введение там QR-кодов может парализовать город. Однако в международном и междугородним транспорте, а также кафе, они просто необходимы.

«Люди, которые не привились, пусть сидят на месте», — подчеркивает Альтштейн.

Также вирусолог заявил, что все работники сферы услуг должны привиться в обязательном порядке. Это же касается и людей старше 60 лет, так как именно в этой категории граждан наибольшая смертность — среди них вакцинацию должны пройти как минимум 90%.

Общество,Анатолий Альтштейн,
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