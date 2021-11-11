Вирусолог оценил необходимость введения QR-кодов на транспорте и в кафе

«Трудно уже говорить о каком-то проценте, надо привить все то население, которое может быть привито. И QR-коды, как некое неудобство для не вакцинированных, в этом смысле оправданы. И наоборот, тут явное поощрение тех, кто вакцинировался. Это правильный путь. Я думаю, это увеличит количество людей, которые вакцинируются», — сказал эксперт.