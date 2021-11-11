«Будет великолепно»: Гинцбург о QR-кодах в транспорте и публичных местах

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею правительства ввести QR-коды в транспорте и общественных местах.

«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно», — сказал он РБК.

Специалист читает, такое решение позволит подавить циркуляцию существующего дельта-штамма и позволит не допустить распространение новых вариантов вируса.

В России захотели ввести обязательные QR-коды для поездов и воздушного транспорта, а также для посещения общественных мест (например, непродуктовых магазинов без товаров первой необходимости) — власти готовят два соответствующих законопроекта. Об этом рассказал источник РБК, который участвовал в подготовке документов. Также информацию подтвердил источник в кабмине.

"Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы", - сказал источник РБК.

По его словам, в рамках первого законопроекта, подготовленного правительством, региональные власти «должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом».

После 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом

Согласно законопроекту, медицинские лаборатории будут обязаны передавать результаты ПЦР-тестирований на портал госуслуг в течение суток.

Ограничения не будут распространяться только на аптеки и продуктовые магазины

Без QR-кодов россияне смогут попасть только в аптеки и продуктовые магазины, а также в магазины с товарами первой необходимости. Кроме того, требование о документально подтвержденном иммунитете не будет распространяться на общественный транспорт.

При этом источник издания отметил, что решение о введении QR-кодов и конкретных местах, где они будут распространены, регионы будут принимать самостоятельно.

QR-коды введут на междугородных и международных рейсах

Второй законопроект правительства предлагает внести изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Просить предъявить QR-коды россиян будут при покупке билетов на рейс — такое требование вступит в силу с даты, которое установит кабмин.

Цифровой пропуск для проезда на транспорте можно будет получить россиянам с отрицательным ПЦР-тестом, при этом правительство может установить дату, после которой QR-код будет выдаваться только при наличии данных о вакцинации против COVID-19 или медотвода от прививки.

Иностранцы, привитые не зарегистрированными в России вакцинами, смогут воспользоваться транспортом при наличии отрицательного ПЦР-теста.

В оперштабе подтвердили информацию о готовящихся законопроектах

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — сообщили в штабе.

Идею о введении QR-кодов поддержали в Совфеде и Госдуме

"Это абсолютно оправданная мера для защиты людей, которые не привиты и, соответственно, входят в группу риска. Защиты не только здоровья, но и их жизни", - заявил член Совета Федерации Владимир Круглый.

По словам Круглого, такая мера связана не с нарушением прав россиян, а с защитой их здоровья. Член Совфеда полагает, что QR-коды не будут вводиться федеральными законами, но не исключает, что соответствующие рекомендации может выдать глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Поддержал идею о введении цифровых пропусков и первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

В Татарстане уже ввели QR-коды в общественном транспорте

Жителям старше 18 лет в общественный транспорт в Татарстане можно будет попасть только при наличии QR-кода или справки о медотводе от прививки.

Власти региона сообщили, что также попросят Росавиацию и РЖД внедрить QR-коды на межрегиональных перевозках.

Заболеваемость COVID-19 в России растет

40 759 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки по состоянию на 11 ноября.

Третий день подряд в России фиксируют более 1200 смертей пациентов с COVID-19. Общее число заражений по стране с начала пандемии составляет 8 952 472, умерли 251 691 человек.

Для борьбы с распространением коронавируса с 30 октября по 7 ноября в России вводились нерабочие дни. С таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, ее поддержали премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин.

После 7 ноября Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и другие регионы объявили об окончании нерабочих дней, в шести субъектах они были продлены.

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила Путину о результатах нерабочей недели. По ее словам, темпы прироста заболеваемости коронавирусом снизились на 2,1 процента. При этом необходимо продолжить контроль и реализацию необходимых мер, подчеркнула она.

Дополнительных коронавирусных ограничений на федеральном уровне вводить пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что регионы вправе самостоятельно принимать решения, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

"Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших, растущее количество госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции, и будут дополнительные меры", – цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он добавил, что ситуация в стране развивается не самым лучшим образом.

За последние сутки в России подтвердили 40 759 новых случаев коронавируса. В 3 494 (8,6%) из них болезнь протекала без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 8 952 472 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

На Москву пришлось 6 240 случаев, на Санкт-Петербург – 3 230, на Московскую область – 2 617, на Самарскую область – 1 791, на Республику Крым – 819, на Нижегородскую область – 783, на Воронежскую область – 777, на Свердловскую область – 731, на Красноярский край – 726, на Пермский край – 701, на Башкирию – 680, на Ростовскую область – 650.

В оперштабе Пермского края обсуждалась идея введения QR-кодов в транспорте. О том, что в России готовятся законопроекты о введении QR-кодов в международном и междугородном транспорте, а также магазинах и кафе, стало известно 11 ноября. По словам источника URA.RU, близкого к пермскому оперштабу, сейчас власти обсуждают, как технически организовать проверку QR-кодов в транспорте.

«В Пермском крае уже сейчас действуют QR-коды в кафе и магазинах (за исключением продовольственных). Что касается введения QR-кодов транспорте, то такая идея тоже обсуждалась. Основной вопрос заключается в том, как организовать это [проверку] с технической точки зрения», — отметил инсайдер.

URA.RU рассказывало, что обязательное наличие QR-кодов действует при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, а также магазинов. Без них пермяки не могут совершить покупки. При этом жители Пермского края добиваются отмены QR-кодов, подписывая петицию на имя главы региона Дмитрия Махонина.

В пресс-службе РЖД сообщили, что компания начала проработку деталей введений QR-кодов на железнодорожном транспорте. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что новые правила проезда в поездах будут определяться положениями законодательства.

«Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО "РЖД", поэтому компания, безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства», — подчеркнули в холдинге.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что Россия станет не первой страной в мире, установившей подобные ограничения. Так, похожие меры уже приняты в ряде зарубежных стран — Франции, Турции, ОАЭ около полугода назад.

«Там невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест», — добавили в РЖД.

Введение обязательных QR-кодов в транспорте является оправданной мерой. Так эту идею оценил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый, пишет РИА Новости.

Сенатор отметил, что это оправданная мера для защиты непривитых от COVID-19 людей, которые входят в группу риска. Вместе с тем Круглый уточнил, что в данном случае речь идет не о нарушении прав россиян, а только об их защите. Так, если человек без прививки зайдет в помещение, где все вакцинированы, он все равно сможет заразиться, объяснил медик.

Введение обязательных QR-кодов при посещении ресторанов станет фатальным для части бизнеса, рассказал NEWS.ru омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов. Он отметил, что нормально работать сможет «только то, что подлежит доставке, — пицца, суши, бургеры» и так далее.

Тут нечего гадать. В ряде регионов введены QR-коды. Мы видим уже, каким образом это работает. Ждать, по сути, ничего не надо. Там, где введены QR-коды в регионах, мы видим совершенно понятную нам динамику. Работает нормально только то, что подлежит доставке, — это пицца, суши, бургеры, как это и было при закрытиях. Гастрономический ресторан, средний ресторан, какой-то итальянский ресторан — он не работает практически, — добавил эксперт.

Спикер подчеркнул, что если в регионе 35% вакцинированных, то посещаемость ресторанов окажется ещё ниже, так как не все 35% привитых ходят в подобные заведения.