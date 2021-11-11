В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

«Шах и мат!»: Скабеева раскрыла способ проникновения мигрантов в ЕС

Елена Прошина
1 час назад

Беженцы из стран Ближнего Востока нашли необычный способ проникновения на территорию Польши и далее в Германию. Об этом в своем Telegram-канале рассказала российская телеведущая Ольга Скабеева.

«Шах и мат!»: Скабеева раскрыла способ проникновения мигрантов в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

8 ноября к польско-белорусской границе приблизилась большая группа беженцев. Мигранты попытались проникнуть через заграждения, но были остановлены. Польские пограничники оценивают число беженцев, разбивших лагерь вблизи пограничной линии, примерно в 5 тыс. человек.

Власти Польши стянули к границе военных, представителей силовых ведомств, а также военную технику. Накануне группировку военнослужащих на границе увеличили до 15 тысяч человек.

Российская журналистка отметила, что мигранты все-таки нашли способ, как прорваться через границу с Польшей и уехать в Германию.

«В Тиктоке одного из беженцев опубликована целая серия коротких видео: сначала группа мигрантов идет вдоль колючки на границе, потом они же едут в машине, предположительно в «скорой» по территории Польши. И уже последнее видео сегодня опубликовано из Германии», - написала она.

Ольга Скабеева отметила, что такие действия беженцев ставят «шах и мат» польским властям.

Общество,Мигранты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители