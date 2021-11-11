«Шах и мат!»: Скабеева раскрыла способ проникновения мигрантов в ЕС

«В Тиктоке одного из беженцев опубликована целая серия коротких видео: сначала группа мигрантов идет вдоль колючки на границе, потом они же едут в машине, предположительно в «скорой» по территории Польши. И уже последнее видео сегодня опубликовано из Германии», - написала она.