«Шах и мат!»: Скабеева раскрыла способ проникновения мигрантов в ЕС

Беженцы из стран Ближнего Востока нашли необычный способ проникновения на территорию Польши и далее в Германию. Об этом в своем Telegram-канале рассказала российская телеведущая Ольга Скабеева.
8 ноября к польско-белорусской границе приблизилась большая группа беженцев. Мигранты попытались проникнуть через заграждения, но были остановлены. Польские пограничники оценивают число беженцев, разбивших лагерь вблизи пограничной линии, примерно в 5 тыс. человек.
Власти Польши стянули к границе военных, представителей силовых ведомств, а также военную технику. Накануне группировку военнослужащих на границе увеличили до 15 тысяч человек.
Российская журналистка отметила, что мигранты все-таки нашли способ, как прорваться через границу с Польшей и уехать в Германию.
«В Тиктоке одного из беженцев опубликована целая серия коротких видео: сначала группа мигрантов идет вдоль колючки на границе, потом они же едут в машине, предположительно в «скорой» по территории Польши. И уже последнее видео сегодня опубликовано из Германии», - написала она.
Ольга Скабеева отметила, что такие действия беженцев ставят «шах и мат» польским властям.