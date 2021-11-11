Антиваксеров России заподозрили в связях с США

Антиваксерское движение в России заподозрили в связях с ультраправыми организациями Запада. Как сообщает RT, онлайн-платформа для петиций и голосования CitizenGo, с помощью которой люди выступают против вакцинации, работает при поддержке крайне правого американского и европейского истеблишмента, чтобы повлиять на общественное мнение россиян.

Фото: ТАСС ТАСС

Накануне автор Telegram-канала «Оставьте нас в покое» Александра Машкова-Благих обвинила главного редактора RT Маргариту Симоньян в «разжигании социальной розни» и призвала подписчиков обращаться в прокуратуру по поводу публикаций телеканала. Сама Машкова-Благих является координатором онлайн-площадки для петиций «CitizenGO Россия».

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«За CitizenGo стоят радикальные правые силы, которые даже в собственной стране воспринимают как маргиналов. Кроме того, петиции не имеют никакой юридической силы в России, а просто осуществляют сбор персональных данных», — заявил эксперт по ультраправым движениям в Европе и США, сотрудник Фонда развития современной дипломатии Мовсес Газарян.

Специалист подчеркнул, что платформа используется для влияния на общественное мнение россиян в нужном для лоббистов направлении. С введением антиковидных мер в России в русскоязычной версии появились связанные с вакцинацией инициативы. Как сообщает RT, создателями подобных петиций оказалась сама CitizenGo.

В частности, в октябре 2021 года петицию с требованием «прекратить обязательное ковид-тестирование детей в Москве» разместил директор русскоязычных компаний «CitizenGO Россия» Павел Парфентьев.

Напомним, что площадка CitizenGo была основана в 2013 году в Мадриде как фонд для поддержки института семьи и образования с уклоном в консервативную идеологию. Учредителем выступила испанская организация HazteOir, известная в мире как объединение ультраправого толка.