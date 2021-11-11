В полуфинале «Лиги Лекторов» общества «Знание» выступят 500 человек

C 14 по 16 ноября состоится полуфинал всероссийского конкурса «Лига Лекторов», в который вышли 500 лекторов из 73 регионов. Им необходимо будет прочитать яркую 15-минутную лекцию по своей теме.

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Конкурсантов оценят жюри конкурса и слушатели. Все желающие могут посмотреть полуфинал на сайте общества «Знание» и в сообществе «ВКонтакте». Во время выступлений на экране будет появляться окошко с голосованием, где можно поставить свою оценку.

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По итогам выступлений в дистанционном формате в финал выйдут 100 лучших лекторов. По приглашению общества «Знание» они приедут в Москву и прочитают лекции на площадках ведущих вузов страны. На основе оценок столичной аудитории сформируют список из 50 победителей. Церемония награждения состоится 1 декабря.

В полуфинал конкурса «Лига Лекторов» вышли участники, получившие высокие оценки экспертного жюри за видеолекции, которые они присылали на конкурс. Самыми активными регионами стали Московская, Ленинградская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Красноярский край.

Более половины полуфиналистов — люди до 35 лет. Это студенты, учителя, преподаватели, ученые, журналисты, блогеры. Среди участников есть дирижер, военный комиссар и несколько профессиональных спортсменов. Темы выступлений самые разные — от науки до лекций по здоровому питанию.

Жюри оценивает работы в восьми номинациях: наука и технологии, культура и искусство, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг.

«Наши конкурсанты серьезно подошли к этапу видеолекций. Для нас, безусловно, главным было содержание лекций, актуальность выбранной темы и то, насколько лектор доступно преподносит материал для широкой аудитории. Среди наших спикеров — люди самых разных профессий, которых объединяет желание получать и отдавать знания. Мы стремимся к тому, чтобы конкурс стал социальным лифтом для просветителей, который позволит победителям получить доступ к лучшим площадкам страны и самой широкой аудитории», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.