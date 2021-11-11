Крымских чиновников пересадили на маршрутки

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал высокопоставленных крымских чиновников пересесть на маршрутки, чтобы научиться решать проблемы общественного транспорта. Как сообщает «Крым 24», работникам, которые откажутся от эксперимента, грозит увольнение.

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Проблемы с транспортом Аксенов упомянул на совещании по проблемным по вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов.

«Большие руководители не хотят опускаться до поездок в общественном транспорте. Человек, который не занимается этим вопросом, точнее не пользуется общественным транспортом, не примет управленческого решения», - подчеркнул Аксенов.

Глава региона поручил предоставить ему список тех глав администраций, которые хотя бы периодически ездят на автобусах и маршрутках.

«Если я буду понимать, что заместители глав администраций не были на маршрутах, то будут увольнения», - заключил он.

Аксенов подчеркнул, что сейчас крымские автобусы переполнены по утрам и эту проблему необходимо решать.

В конце октября Аксенов призывал чиновников Симферополя пересесть на автобусы. Он заявлял, что более 40 новых автобусов в Симферополе полгода не могут выйти на маршруты из-за неэффективных действий местных властей.

«Я вчера спросил у Валентина Валентиновича Демидова: начальник МУП «Горавтотранс» когда последний раз ездил в общественном транспорте? Или ваш начальник отдела транспорта?» - отмечал Аксенов.